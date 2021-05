Stiri pe aceeasi tema

- Testarea de interconectare realizata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) cu grupul tehnic de lucru de la nivel european s-a realizat cu succes. Sistemul informatic aflat in dezvoltare la STS faciliteaza generarea certificatelor digitale UE privind COVID, transmiterea elementelor de siguranța…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va ajuta la implemenatrea certificatelor digitale, așa-numitele „pașapoarte Covid-19”, care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de coronavirus. Ce date vor conține.

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) susține ca numarul 112 a fost apelat in 2020 de 4,4 milioane de ori din greșeala, pentru a cere informații, pentru a face farse ori pentru adresa injurii, potrivit Mediafax. „Operatorii STS au preluat, anul trecut, peste 10 milioane de apeluri, in medie, in…

- O fetița in varsta de 9 ani din Bistrița-Nasaud a sunat la 112 pentru a anunța ca a gasit int-o stație de autobuz un portofel uitat pe o banca. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a publicat pe pagina de Facebook dialogul copilei cu operatorul și i-a mulțumit micuței pentru ca a procedat așa…

- Minerii de bitcoin au adunat venituri de 1,5 miliarde de dolari in luna martie, un record lunar pentru rețeaua blockchain de 12 ani, deoarece prețul bitcoin ( BTC ) a depașit 50.000 de dolari, conform Coindesk. Se adauga RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitațile in care se vor aplica de vineri …

- Procesul de vaccinare in Romania a inceput admirabil, țara noastra fiind la un moment dat prima in UE și printre primele din lume. Apoi, s-a coborat treapta cu treapta, in ciuda numarului crescut de doze venite in țara, astfel incat Romania a ajuns printre ultimele in UE la numarul de persoane vaccinate…

- Aproape 59.000 de persoane, vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore Foto: facebook/Ro Vaccinare. Aproape 59.000 de persoane au fost vaccinate anti COVID-19 în ultimele 24 de ore. Au fost înregistrate 191 de reacții adverse, dintre care 102 sunt în…

- 59.522 persoane cu varsta de peste 55 de ani programate la vaccinare cu AstraZeneca Din momentul ridicarii restricției de varsta pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, 59.522 persoane cu varsta de peste 55 de ani s-au programat prin intermediul platformei informatice dezvoltate de STS…