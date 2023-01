Stiri pe aceeasi tema

- Minerii din carierele Jilț Nord și Jilț Sud din Complexul Energetic Oltenia, unde s-a produs accidentul in urma caruia au murit trei oameni, au pornit un protest spontan, luni dimineața, și refuza sa intre la lucru. De la primul schimb, la cele 2 cariere nu se mai desfașoara niciun fel de activitați,…

- Accidentul a avut loc in jurul ore 13:30, atunci cand minerii intrasera in schimbul 2. Aceștia au fost urcați intr-o tancheta care urma sa ii transporte catre locul de munca. Mai exact, catre cariera de carbune Jilț Sud. Aceasta nu era insa destinata transportului de persoane. In apropierea minei, tancheta…

- Trei persoane au murit și zece au fost ranite dupa ce un vehicul care transporta muncitori s-a rasturnat in cariera Jilț Sud a Complexului Energetic Oltenia, in localitatea Matasari din Gorj. A fost activat Planul Rosu de interventie.

