- Minerii care protesteaza la exploatarea de Uraniu de la Crucea au intrat in a cincea zi de greva. Conform spuselor minerilor, directorul minei, Vasile Chiruța, le-ar fi spus minerilor „sa plece la cules de sparanghel daca nu le convine”.

- Minerii de la exploatarea de uraniu de la Crucea, aflati in greva de miercuri, 17 martie, continua protestul. Ei au fost trimisi de director la sparanghel, in Germania. Liderul AUR, George Simion, a coborat in subteran la Botusana, sector de la mina de uraniu de la Crucea, acolo unde, in noaptea…

- Minerii de la Crucea si Stulpicani, judetul Suceava, nu au renuntat la protest, cu toate ca si-au primit salariile restante. Ortacii spun ca vor relua activitatea cand isi vor primi si suplimentul alimentar antidot in valoare de 30 de le/zi.

- Minerii de la Sucursala Crucea a Companiei Nationale a Uraniului (CNU), din județul Suceava, s-au blocat in subteran, in semn de protest fata de neplata drepturilor salariale in ultimele doua luni, informeaza agerpres . Este vorba despre aproximativ 160 de mineri de la exploatarile Crucea si Botusanu…

- Protestul spontan al minerilor de la exploatarile sucevene Crucea si Botusana a inceput miercuri dimineata, iar dupa-amiaza aproximativ 160 de mineri au decis sa se blocheze in interiorul minelor. Angajatii sunt nemultumiti ca nu si-au mai primit salariile de doua luni, dar si ca nu li s-a livrat nici…

- Peste 100 de mineri de la exploatarile de uraniu de la Crucea și Botușana din Suceava s-au blocat in subteran, nemulțumiți ca nu și-au primit salariile de doua luni, informeaza mediafax. „Sunt inca discuții la București intre reprezentanții CNU și cei ai sindicatului. Eu cred ca se va rezolva…