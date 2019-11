Cei 230 de angajati ai Salinei Targu Ocna se afla in greva, nemultumiti ca nu li se acorda voucherele de vacanta pentru anul 2019, fiind sistata atat activitatea de exploatare a sarii, cea de agrement din bazele turistice dar si cea de extractie de saramura. Din cauza grevei de la Salina Targu Ocna, activitatea Combinatului […] Articolul Minerii de la Salina Tg. Ocna, in greva apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .