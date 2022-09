Stiri pe aceeasi tema

- Salariu de pana la 40 de mii de lei. Asta ofera o companie IT unui inginer in domeniul dezvoltarii de software. Firma are si alte oferte tentante cu lefuri de pana la 20 de mii de lei pentru reprezentanti comerciali, de exemplu.

- 6 august-Ziua Minerului: Omagiu adus ortacilor uciși in greva de la 1929 și morților in accidentele din minerit. Mesajul Cupru Min La 6 august este marcata, in fiecare an, Ziua Minerului, pentru a comemora minerii ucisi in timpul grevei de la Lupeni din august 1929, dar si victimele accidentelor de…

- Compania aeriana germana Lufthansa si sindicatul Verdi au ajuns la un acord de majorare a salariilor pentru cei aproximativ 20.000 de angajati de la sol, in ideea de a evita noi greve care sa conduca la anularea zborurilor, transmite Bloomberg.

- Sindicalistii TAROM organizeaza, joi, 21 iulie, un miting de protest in fata sediului companiei din Otopeni, nemultumiti ca administratia companiei nu le aproba majorarea salariala ceruta și de concedierile anunțate.

- Transportul feroviar din Franta este perturbat din cauza unei greve de 24 de ore. Principala nemultumire este legata de salarii, care nu mai tin pasul cu inflatia. Sindicatele din domeniu cer majorari imediate si conditii mai bune de lucru. In caz contrar, protestele vor continua.

- Personalul navigant al Ryanair din Spania intentioneaza sa se afle in greva 12 zile in luna iulie, pentru a cere conditii mai bune de munca, au declarat sambata sindicatele USO si SICTPLA, crescand perspectiva haosului in calatoriile aeriene, in sezonul turistic de vara, transmite Reuters.