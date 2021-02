Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproximativ 60 de mineri blocati in subteranul Minei Lupeni de sase zile au transmis ca vor iesi la suprafata si ca vor renunta la protest, a confirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru Libertatea. Unul dintre salvatorii care au coborat in Mina Lupeni pentru a le transmite protestatarilor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat luni ca s-au gasit solutii pentru rezolvarea situatiei in care se afla minerii de la Complexul Energetic Hunedoara, pentru a plati salariile restante, dar si restul beneficiilor restante, relateaza News.ro. "S-au gasit solutii pentru rezolvarea…

- "S-au gasit solutii pentru rezolvarea situatiei in care se afla minerii de la CEH. Astazi am avut o noua runda de discutii cu reprezentantii celor de la CEH. Totodata, in urma discutiilor pe care le-au avut si cu ministrul Muncii si Protectiei Sociale Raluca Turcan s-a gasit modalitatea pentru a plati…

- "Tranziția la economia verde vine cu probleme. Ii ințeleg, știu ca trecem printr-o perioada dificila. Nu cred ca aceasta solutie (protestul -n.r.) pe care au ales-o e una buna. Salariile au fost platite la timp, am gasit soluții pentru urmatoarele trei luni", a afirmat Cițu, in aceasta dimineața, intr-o…

- Imagini de la protestul de la Mintia Protestele continua in Valea Jiului, luni dimineata. Sute de mineri s-au adunat in fata sediului Complexului Energetic Hunedoara pentru a-si cere drepturile restante. Este vorba despre salarii, tichetele de masa - restante de 10 luni, decontarea transportului -…

- In subteran, la Livezeni, au fost facute doar lucrari de verificare pentru a preintampina aparita unor probleme, iar minerii refuza acum sa iasa la suprafata din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, blocati in subteran de marti seara. Potrivit reprezentantilor minerilor, oameni din toate cele…

- Potrivit presei locale din judetul Hunedoara, in cadrul discutiilor purtate vineri, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, administratorul special al CEH, Cristian Rosu, a demisionat din functie lasand astfel un vid de conducere in cadrul producatorului hunedorean de energie, deoarece in lipsa lui nimeni…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…