Minerii de BITCOIN au dat lovitura în luna martie! S-a înregistrat un RECORD Minerii de bitcoin au adunat venituri de 1,5 miliarde de dolari in luna martie, un record lunar pentru rețeaua blockchain de 12 ani, deoarece prețul bitcoin ( BTC ) a depașit 50.000 de dolari, conform Coindesk. Se adauga RESTRICȚII SUPLIMENTARE. Localitațile in care se vor aplica de vineri „Puțini anticipasera amploarea acestei ”bull run” (creșterea masiva a valorii unei crypto-monede, in general Bitcoin, intr-un timp foarte scurt, n.r.) in septembrie 2020. Pe atunci, veniturile lunare ale minerilor se ridicau la 329 milioane dolari. De atunci, veniturile au crescut cu 373% ”, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

