- „Asa cum am mai spus nu lasam pe nimeni in urma. Am inceput un proces de modernizare, pentru a putea lasa o mostenire ”verde” generatiei viitoare. Dar, totodata, ne asiguram ca nu neglijam componenta sociala, oamenii sunt importanti. Vreau sa transmit un apel catre alte confederatii sindicale: ii invit…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, si presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, au semnat vineri Memorandumul „Servicii de profilare pentru forta de munca ce urmeaza a fi disponibilizata din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara.

- Fondul de Investiții in Energie Kazah-Roman (FIEKR) incepe construcția centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia, o investiție de circa 148 milioane USD. Termenul estimat pentru punerea in funcțiune a noii centrale este finele lunii iulie 2023. „Este un pas important in consolidarea și dezvoltarea…

- Romania va primi 1,95 miliarde de euro dupa ce Parlamentul European a aprobat Fondul pentru Tranzitie Justa, iar ministrul energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca banii vor fi folositi pentru a-i ajuta pe oamenii din Valea Jiului, Oltenia si Galati.

- Ministerul Energiei, Virgil Popescu, a aratat ca Romania va inchide definitiv toate minele de huila pana in 2030 si a prezentat, in interviu pentru AGERPRES, planurile pentru Valea Jiului si Complexul Energetic Oltenia. Relatam in continuare interviul. AGERPRES: Ce facem cu carbunele? Ne angajam…

- Ministerul Energiei ancheteaza unele informatii primite din interiorul companiilor miniere, potrivit carora ar fi existat angajari fictive si foloase necuvenite in cadrul acestor societati. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Sunt ingrijorat de faptul ca in zona exploatarilor…