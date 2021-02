Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre minerii care protesteaza in subteranul Minei Lupeni din Valea Jiului au anuntat, duminica seara, ca sunt dispusi sa intre in greva foamei, in cazul in care revendicarile lor nu vor fi solutionate prin negocierile dintre liderii sindicali si administratia Complexului Energetic Hunedoara…

- Senatoarea independenta Diana Șoșoaca i-a indemnat pe minerii din Valea Jiului, intr-o discuție la Lupeni, sa vina in Capitala sa protesteze pașnic in fața Guvernului și a ministerelor Energiei și Economiei daca nu li se acorda banii pentru munca prestata. Citește și: Victor Ponta, despre…

- Tensiunile generate de criza minerilor din Valea Jiului continua. Administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, Cristian Rosu, a demisionat din functie. Decizia sa vine in urma discutiilor pe care le-a purtat vineri cu ministrul Energiei Virgil Popescu. Administratorul special al Complexului…

- In subteran, la Livezeni, au fost facute doar lucrari de verificare pentru a preintampina aparita unor probleme, iar minerii refuza acum sa iasa la suprafata din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, blocati in subteran de marti seara. Potrivit reprezentantilor minerilor, oameni din toate cele…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…

- Aproximativ 70 de mineri de la Vulcan au refuzat sa intre in mina si au pornit pe jos spre Lupeni, pentru a-i sustine pe ortacii care s-au blocat in subteran si cer plata restantelor salariale si a altor drepturi. O delegatie a minerilor se va intalni cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cursul…

- Biroul Politic National al PNL a aprobat, marti seara, lista membrilor formatiunii care vor ocupa portofolii de ministru in viitorul Guvern condus de Florin Citu. Ministrii PNL vor fi urmatorii: * Ministerul Apararii Nationale - Nicolae Ciuca * Ministerul Afacerilor Externe - Bogdan Aurescu * Ministerul…