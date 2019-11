Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie formata din reprezentanti ai minerilor care protesteaza duminica, pentru a saptea zi consecutiv, in subteranul exploatarilor Paroseni si Uricani, din Valea Jiului, este asteptata luni dimineata la Palatul Victoria, iar apoi la sediul Ministerului Energiei, in incercarea de a gasi o solutie…

- Minerii de la Paroșeni și Uricani continua protestul in subteran, dupa ce discuțiile purtate vineri seara cu doi reprezentanți ai Guvernului pentru rezolvarea conflictului s-au terminat fara nicio concluzie. Inca un miner a fost transportat la spital, dupa ce i s-a facut rau, potrivit Mediafax.Presedintele…

- Premierul desemnat al Romaniei, Ludovic Orban, ii roaga pe minerii care protesteaza de 5 zile sa nu iși puna viața in pericol. Acesta le promite minerilor de la minele Paroșeni și Uricani ca odata investit in funcție, Guvernul, va rezolva problema stringenta cu care aceștia se confrunta. “Și…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri ca le garanteaza minerilor din Paroseni si Uricani, blocati in subteran, ca, dupa investirea guvernului condus de el, va da ordonanta de urgenta care ii asigura ca, in cazul inchiderii minelor, nu vor ramane fara bani. "Va spun lucruri care trebuie…

- Patru mineri de la Paroseni, dintre cei care protesteaza in subteran de patru zile, au fost trimisi joi dupa-amiaza la spital, in urma unui control medical ce a fost efectuat oamenilor in sala de apel a minei pentru a se cunoaste starea lor de sanatate. "Minerii care protesteaza in subteran au fost…

- Confederația sindicala Meridian susține protestul minerilor de la Societatea Naționala de Inchideri Mine Valea Jiului. Pentru a patra zi, peste 100 de mineri sunt blocați in subteranele unitaților miniere Paroșeni și Uricani. “Camarazii noștri de la Sindicatul Huila din cadrul Societații…

- Minerii de la Paroseni si Uricani continua, miercuri, protestul declansat in urma cu trei zile la cele doua exploatari si au cerut interventia premierului demis Viorica Dancila in solutionarea revendicarilor pe care le au. Aproape o suta de oameni si-au petrecut noaptea de marti spre miercuri…

- Senatorul PNL Carmen HARAU reacționeaza extrem de dur in privința nepasarii de care a dat și continua sa dea dovada PSD fața de soarta a mii de familii din Valea Jiului și susține ca minerii au contat pentru PSD doar in vremurile in care ei au reprezentat un numar mare de voturi ce putea fi inșelate…