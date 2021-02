Stiri pe aceeasi tema

- Diana Sosoaca, scandal la Ministerul Economiei pentru ca nu a fost primita de Claudiu Nasui sa vorbeasca despre greva minerilor Senatorul Diana Șoșoaca a mers luni la Ministerul Economiei. Avocata s-a dus sa discute cu ministrul Claudiu Nasui despre greva minerilor, dar nu a fost primita pentru ca ministrul…

- Cei aproximativ 60 de mineri blocati in subteranul Minei Lupeni de sase zile au transmis ca vor iesi la suprafata si ca vor renunta la protest, a confirmat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru Libertatea. Unul dintre salvatorii care au coborat in Mina Lupeni pentru a le transmite protestatarilor…

- Mai multi mineri salvatori au coborat, luni dupa-amiaza, in subteranul Minei Lupeni, pentru a le arata celor aproximativ 80 de mineri blocati in subteran de sase zile, angajamentul semnat de ministrul Economiei, Virgil Popescu, si ministrul Muncii, Raluca Turcan, cu privire la solutiile gasite pentru…

- "S-au gasit solutii pentru rezolvarea situatiei in care se afla minerii de la CEH. Astazi am avut o noua runda de discutii cu reprezentantii celor de la CEH. Totodata, in urma discutiilor pe care le-au avut si cu ministrul Muncii si Protectiei Sociale Raluca Turcan s-a gasit modalitatea pentru a plati…

- Imagini de la protestul de la Mintia Protestele continua in Valea Jiului, luni dimineata. Sute de mineri s-au adunat in fata sediului Complexului Energetic Hunedoara pentru a-si cere drepturile restante. Este vorba despre salarii, tichetele de masa - restante de 10 luni, decontarea transportului -…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a scris vineri, pe Facebook, ca exista solutii pe termen scurt pentru rezolvarea problemelor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) amintind, in context, ca a fost adoptata o Ordonanta care permite utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…

- Zeci de persoane s-au adunat, joi, 18 februarie, in fata Palatului Cultural ”Minerul” din Lupeni și apoi au plecat in coloana cu mașinile prin oraș pentru a-si arata solidaritatea cu cei 120 de mineri blocati in subteranul minei Lupeni de peste 48 de ore in semn de protest pentru neplata salariilor…