SRI angajeaza chimist!

Serviciul Roman de Informatii cauta sa angajeze chimist Candidatul ideal are studii superioare in domenii tehnice in domeniul chimie sau similare chimie industriala, chimie fizica Cunostinte generale:bull; chimie generala;bull; chimie analitica si tehnici de separare;bull; identificarea anionilor si cationilor;bull; proprietatile materialelor celulozice;bull;… [citeste mai departe]