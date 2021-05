Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția naționala itineranta „Minerale și asociații minerale din Romania” este un eveniment cultural in premiera, ce cuprinde mineralele descrise pentru prima oara in Romania precum și cele mai rare și spectaculoase asociații minerale de pe teritoriul național. Parteneri și colaboratori ai Muzeului…

- Expoziția naționala itineranta „Minerale și asociații minerale din Romania” este un eveniment cultural in premiera, ce cuprinde mineralele descrise pentru prima oara in Romania precum și cele mai rare și spectaculoase asociații minerale de pe teritoriul național. Parteneri și colaboratori ai Muzeului…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR), in parteneriat cu Muzeul Județean a vernisat astazi expoziția itineranta „Jandarmeria Romana 1850 – 2020”. Muzeul Județean Buzau este a patra instituție muzeala din Romania care gazduiește expoziția cu tematica militara care a fost vizitata mai intai la…

- Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare in parteneriat cu Societatea Geologica a Romaniei și Inspectoratul Școlar Județean Maramureș organizeaza un concurs de esee, cu ocazia Zilei Pamantului 2021, care se celebreaza in fiecare an pe data de 22 aprilie. Tematica este una specifica…

- Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” din municipiul Baia Mare prezinta in format digital cele mai valoroase piese aflate in patrimoniul institutiei, majoritatea provenind din fostele mine inchise in anul 2007, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean (CJ) Maramures,…

- Cu ocazia zilei de 1 Martie, Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare prelungește expoziția temporara ”Ultimii dinozauri din Transilvania”, pentru perioada 1 martie – 20 iunie 2021. Aceasta expoziție valorifica rezultatul mai multor ani de cercetari paleontologice și este alcatuita…

- Expoziția temporara ”Ultimii dinozauri din Transilvania”, pentru perioada 1 martie – 20 iunie 2021! Cu ocazia zilei de 1 Martie, Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare prelungește expoziția temporara ”Ultimii dinozauri din Transilvania”, pentru perioada 1 martie – 20 iunie 2021. Aceasta…