Minerale critice: China domină totul Mineralele critice sunt vitale nu numai pentru tranziția energetica, ci și pentru semiconductori și tehnologiile de frontiera care implica apararea, inteligența artificiala, blockchain, IoT, centrele de date etc. China domina totul, de la achiziția, rafinarea și utilizarea acestor minerale. Este responsabila pentru 85-90% din rafinarea globala de la mina la metal a pamanturilor rare, pe […] The post Minerale critice: China domina totul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

