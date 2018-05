Miner mort in urma unui accident in subteran, la Livezeni Doliu in familia unui ortac in varsta de 41 de ani, care a pierit in urma unui incident ce a avut loc in timp ce se afla la munca, in adancurile minei de la Livezeni. Din cate anunta presa locala, omul a sfarit dupa ce ar fi fost lovit in cap de o piesa foarte […] Miner mort in urma unui accident in subteran, la Livezeni is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un miner de la exploatarea de carbune Livezeni, din Valea Jiului, si-a pierdut viata, miercuri, intr-un accident de munca produs in subteran, victima fiind lovita in zona cervicala de un corp metalic in timp ce...

- Inspectorii de la ITM Hunedoara au preluat cercetarea in cazul accidentului mortal de la mina Livezeni. Un miner de 41 de ani și-a pierdut viața, dupa ce un obiect de circa 150 de kilograme l-a lovit in zona cervicala. “Evenimentul s-a produs in panoul 5 stratul 13, orizontul 100. Evenimentul…

- In acesta dimineața, un miner de 36 de ani de la mina Livezeni a suferit un grav accident in subteran. Potrivit informațiilor, acesta ar fi fost lovit de un obiect dur. Salvatorii incearca sa il readuca la suprafața, iar potrivit surselor noastre, au loc manevre de resuscitare. Barbatul ar fi și…

- Traficul rutier este blocat, marti, pe DN 72 Targovite – Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita, din cauza unui carambol intre cinci masini. Cinci persoane au suferit rani usoare.

- Presedintele algerian Abdelaziz Bouteflika a decretat trei zile de doliu national incepand de miercuri, ca urmare a prabusirii unui avion militar langa aeroportul Boufarik, situat la circa 30 de kilometri sud de capitala Alger, accident in care 257 de persoane si-au pierdut...

- O noua tragedie s-a produs, vineri seara, dupa ce autocarul care transporta mai mulți sportivi a fost implicat intr-un accident groaznic. In urma incidentului, peste 10 persoane și-au pierdut viața, iar mai multe persoane se afla in stare grava.

- O noua tragedie s-a produs, vineri seara, dupa ce autocarul care transporta mai mulți sportivi a fost implicat intr-un accident groaznic. In urma incidentului, peste 10 persoane și-au pierdut viața, iar mai multe persoane se afla in stare grava.

- Jandarmii maramureșeni sunt in doliu dupa incetarea din viața a colegului lor Marius Martonaș, in varsta de 39 de ani, care a decedat din cauza unui accident vascular suferit luni, 5 martie.