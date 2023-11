Minelli se întoarce la versurile în limba română și lansează “picpocpac” Tot ce am in jurul meu nu ma inspira deloc… Minelli e romanca? Da, e artista aceea care cucerește scenele internaționale, acel songwriter de succes care scrie nu doar pentru sine, cat și pentru alți artiști de renume. Pentru a narui pentru totdeauna mitul ca Minelli nu se trage din plaiuri mioritice, artista vine cu piesa aceea pe care sa o pui pe repeat cand ai genul acela de zi mohorata sau cand te simți lipsit de energie. De la prima ascultare, ziua ți se va insenina la fel de repede precum ai spune: “picpocpac”. “picpocpac” a fost scrisa de Minelli, iar producția a fost realizata de Alexandru… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Bostanica e genul de apariție care intoarce orice privire, iar asta se vede și in numerele pe care le strange pe platformele de socializare. Acum, artista se intoarce la prima ei iubire reala, muzica, și lanseaza ,,N-o sa te”, o piesa care vorbește despre experiența unei prime iubiri adanci,…

- Piesa ,,Unde ești acum” de la Eva Timush te poarta intr-o calatorie sonora in trecut, cu un vibe retro ce-ți atinge direct inima. Sintetizatoarele misterioase creeaza o atmosfera parca desprinsa dintr-un film nostalgic, adaugand intensitate sentimentelor de desparțire și regrete. Cu vocea ei captivanta…

- Alessiah lanseaza single-ul “Impreuna” care marcheaza doua premiere: prima ei colaborare cu un artist din zona urbana – Comann, dar și prima melodie cu versuri in limba romana. “Pe parcursul drumului meu, mereu spuneam ca momentul in care voi lansa o piesa in romana nu va exista. Mereu m-am putut exprima…

- “No Tears”, cel mai fresh single semnat Minelli, este o piesa dance antrenanta, care te va invalui intr-o atmosfera fun și plina de energie. Piesa se remarca prin bass-ul sau puternic, care ofera un ritm molipsitor, perfect pentru dans și distracție pe ringul de dans. Versurile și instrumentalul piesei…

- iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca noutati revolutionare, iOS 17 are in dotare un numar mare de functionalitati noi pe care utilizatorii le vor putea descoperi…

- Limba romana se numara printre cele mai complicate limbi din intreaga Europa. Totodata, trebuie sa recunoaștem ca acaesta se remarca printr-un vocabular bogat. Puitini știu, insa, se pare ca exista și un cuvant care incepe cu ”tm”. Daca nu știai acest lucru, il poți afla din randurile de mai jos. Daca…

- In 31 august, in Romania și Republica Moldova sarbatorim Ziua Limbii Romane. Este un moment important pentru toți romanii, limba naționala fiind principalul factor de unitate a națiunii. „La mulți ani, Limbii Romane! Sa ne gandim astazi la cat a insemnat faptul ca de-a lungul secolelor, toți am fost…

- Un gest, facut cu bunavoința de catre autoritațile clujene, poate starni hohote de ras din cauza limbii romana, care poate transforma un mesaj de avertizare pentru turiști, intr-o adevarata comedie. Autoritațile clujene au amplasat un mesaj de avertizare in zona lacului din Someșul Cald, atat pentru…