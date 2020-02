Stiri pe aceeasi tema

- Global Records a fost desemnata TOP LABEL 2019 in Romania de catre Media Forest, fiind casa de discuri care a generat cele mai multe hituri anul trecut. In plus, piesele artiștilor pe care Global Records ii reprezinta au fost difuzate, in medie, de 867 de ori pe luna pe fiecare post de radio, iar 5…

- Alina Eremia, artista Global Records, incepe anul in forța cu lansarea videoclipului piesei „Aripi de Vis” – o poveste despre iubire și regrete. Artista a povestit: „Daca ar fi sa gasesc un cuvant care sa cuprinda mesajul piesei, acesta ar fi >. De cele mai multe ori, nu apreciem persoana iubita atunci…

- Killa Fonic, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Miami Bici” – care constituie coloana sonora a filmului cu același nume, ce urmeaza sa fie lansat din 21 februarie in cinematografele din Romania. In clip apar și cele doua personaje principale interpretate de BRomania și Codin Maticiuc, precum…

- Deși Moș Craciun n-a ajuns inca pe meleagurile noastre, s-a ocupat Irina Rimes de primul cadou. Aceasta ne-a lasat sub brad un colind foarte frumos, „Galbena Gutuie„. In ultima emisiune a baieților Bogdan, Shurubel și Ionuț, Irina Rimes și echipa COSMOS ne-au colindat pe noi și pe ascultatorii Virgin…

- Mark Stam, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Dependența mea” – o melodie care vorbește despre dragostea la prima vedere, aparențe și euforia generata de primii fluturi in stomac. Filmarile au avut loc in Odessa, Ucraina. „E un oraș frumos și vechi. Am avut aceasta idee in care sa prezentam…

- Cezar Guna revine cu o noua piesa in care iubirea este elementul central și cu un videoclip extrem de expresiv, in care artistul exprima perfect mesajul melodiei, alaturi de “ea”, cea care i-a furat inima și l-a vrajit cu un zambet și cu atingeri calde. “Piesa Atingerea ta reprezinta o zona diferita…

- Mark Stam continua seria THE SESSION cu videoclipul piesei Waiting, un clip care evidențiaza calitațile de dansator ale artistului. Mark este in cautarea “ei”, insa nu ajunge niciodata la ea. Piesa este despre un baiat indragostit, care in adolescența a trait o iubire imposibila, pentru ca, așa cum…

- Cezar Guna, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Nino Nino”, o melodie care vorbește despre alegeri și bani, cu un vizual cinematic care amintește de filmele polițiste. „Imi este foarte draga aceasta piesa, care are un mesaj ascuns. Tu ești singurul care poate sa faca o schimbare, care poate…