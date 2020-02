Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii pregatesc o nou ediție a festivalului JAZZ TMplina de concerte memorabile susținute de legende ale genului și artiști ce schimba direcția și duc jazz-ul inapoi in cluburile frecventate de tineri. JAZZ TM se va desfasura la Timisoara in perioada 3 – 5 Iulie 2020, iar accesul este este gratuit.…

- The Concert prezinta cel mai mare live show The Motans din 2020, pe 31 mai, la Romexpo. „La , nu va veți intalni cu un simplu show live, ci cu o stare speciala, cu emoții, cu un act unic. Va veți intalni, de fapt, cu voi inșiva. Abia aștept sa ne vedem!”, a spus Denis, artistul The Motans. Melodiile…

- INNA pregatește cel mai mare concert din 2020, pe 30 mai, la Romexpo, in cadrul evenimentului ”The Concert!”. „Abia aștept sa ne intalnim la The Concert, un eveniment cu super concerte și artiștii cei mai cool din Romania! Ne vedem pe 30 mai, la Romexpo, sa ne distram impreuna, va fi un concert cool!…

- Irina Rimes, artista sensibila care aduce intotdeauna emoții profunde prin melodiile ei, vine la The Concert cu cel mai amplu show din 2020. Irina va urca pe scena de la Romexpo pe 31 mai și va prezenta, in cadrul evenimentului-concept care va aduce impreuna 13 dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- Trupa 5GANG se pregatește pentru cel mai amplu concert al anului, pe care-l va susține in cadrul evenimentului The Concert, pe 1 iunie, la Romexpo. Timp de 3 zile, unii dintre cei mai iubiți artiști din Romania le vor aduce fanilor cele mai mari concerte ale lor de anul acesta, totul intr-un decor care…

- Concertul Alternosfera de la Romexpo se apropie cu pasi repezi. Dupa un turneu de promovare a albumului Arhitectul din Babel si Concertul Aniversar 20 de ani, Alternosfera revine la Bucuresti pe 13 decembrie cu un mare concert la Romexpo (Pavilionul A), Postscriptum din Babel. Pentru acest eveniment…

- Romania este inima Europei. Maine, la Romexpo, se decid grupele turneului final. Iar UEFA crede ca, in ciuda intarzierilor, a problemelor de infrastructura, ”Bucureștiul va fi gata in iunie 2020 pentru startul Euro”. Tragerea la sorți pentru grupele EURO 2020 va avea loc maine, la București, intr-un…

- Vara anului 2020 incepe cu THE CONCERT – concertele tale preferate pe aceeasi scena, care dureaza trei zile – 30, 31 mai și 1 iunie, la Romexpo! Un eveniment de muzica și entertainment unic in țara, care aduce un concept vibrant, plin de culoare și energie – POP POP POP. Alina Eremia, AMI, ANTONIA,…