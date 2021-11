Minelli lansează vineri NOTHING HURTS, după super hit-ul internațional RAMPAMPAM Minelli pregatește o noua bomba internționala! Luna martie a anului 2021 a adus un super hit global plecat din Romania. Minelli lansa RAMPAMPAM și cu toții eram dependenți de piesa de la primul play. Astfel, certificand inca o data ca Romania este cel mai important exportator de muzica din Europa de Est. „RAMPAMPAM” este un hit internațional ce a acumulat pana in acest moment pete 160M de vizualizari pe YouTube. In platformele digitale are peste 70M de ascultari in intreaga lume. Din punctul de vedere al difuzarilor la radio, “RAMPAMPAM” a fost in rotație in 59 de țari și a depașit un numar impresionant… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

