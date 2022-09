Minelli lansează un nou single – Confused Dupa o vara plina de concerte, dar și o colaborare cu R3HAB, unul din cei mai mari DJ din lume, Minelli lanseaza “Confused”. O piesa ce a fost creata in Suedia, in una dintre numeroasele sesiuni internaționale pe care artista le-a susținut pe parcursul acestui an, “Confused” este al treilea single lansat de Minelli in 2022. “Am scris in timpul unei sesiuni din Suedia cu 2 oameni minunați și am incercat sa capturam acel sentiment pe care toți il experimentam macar o data in viața cand persoana pe care o iubim ne face confuzi și nu știm cum ar trebui sa procedam și ce decizie sa luam, daca ar trebui… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

