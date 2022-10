Minelli lansează GET GET DOWN, în colaborare cu producătorul CRISPIE Minelli lanseaza „GET GET DOWN”, in colaborare cu CRISPIE, o piesa dance plina de energie. Artista iși continua ascensiunea internaționala cu o piesa ce are la baza o poveste extrem de interesanta. Single-ul este o interpolare și reinterpretare a melodiei „Me & The Gang”, de pe coloana sonora a celebrului musical Hamilton și aduce o noua perspectiva asupra producției muzicale. „GET GET DOWN” imbina stilul clasic, specific Hamilton, cu ritmuri dance și versuri molipsitoare. „Sunt foarte bucuroasa ca am colaborat cu CRISPIE și sper sa auzim cu toții piesa asta pe repeat peste tot, pentru ca noi… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu o comunitate de peste 2 milioane de fani care o urmaresc pe platformele de socializare, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 900 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Artista incepe noul sezon cu a treia piesa internaționala,…

- Dupa ce au cucerit Romania cu hit-ul „Gotta Give Me”, Saco și Sebastien revin cu single-ul „I’m Your Man”. Ocupand in continuare un loc in Top 5 pe Shazam și in topurile radio si TV din Romania, Saco și Sebastien au strans deja peste 23 de milioane de stream-uri pentru cele doua colaborari ale lor de…

- Sharam Jey, Celestal și Moss Kena formeaza un trio de excepție și lanseaza „Over You”, o piesa inspirata din hitul „Hip’s Don’t Lie” semnat de Shakira și Wyclef Jean, in 2005, care a depașit peste un miliard de streamuri pe Spotify. „Over You” este un mix perfect de pop și dance, cu un aer latino specific,…

- Menținand un impuls de neoprit in acest an, cantareața, compozitoarea și multi-instrumentista, Claire Rosinkranz, in varsta de 18 ani, din sudul Californiei, ofera o noua melodie intitulata „123″. Piesa apare dupa imnul ei pop punkizat „i’m too pretty for this”. Acesta din urma a strans deja peste 1,2…

- Alduts Sherdley marcheaza inceputul colabararii cu Global Records & Seek Music prin lansarea noului ei single „Te aștept” alaturi de Vlad Flueraru. Muzica sa este total atipica și nonconformista, iar lucrul acesta se poate observa și in look-ul ei. Piesa „Te aștept” imbina perfect stilul R&B ce o caracteriaza…

- Sickotoy revine cu noul single „Now” alaturi de Britt Lari, o artisa de origine peruana. Dupa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, Sickotoy este unul dintre producatorii de top ai muzicii dance, motiv pentru care fiecare single al artistului poate fi considerat o invitație directa la un party care…

- ADI, fostul solist din trupa Maxim ce a facut furori in randul adolescenților, și-a anunțat cariera de artist solo odata cu participarea la cel mai fresh talent show, One True Singer. „Beau, Beau” este un remake al hit-ului „Uite așa aș vrea sa mor” de la Gica Petrescu, idee ce a luat naștere intr-o…

- Vara se nasc hiturile și iata ca inca unul a ieșit recent din studiourile muzicale. Este vorba de cea mai fresh piesa a verii care se numește “E MAMA” și este interpretata de Dumi in colaborare cu Alecsa D. Așa ca fiți atenți pe toate rețelele de socializare și YouTube și zicem sa inceapa vara in forța…