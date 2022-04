Stiri pe aceeasi tema

- Riscul de a intampina mine plutitoare pe principala ruta de transport din Marea Neagra adauga la pericolele la care se expun vasele comerciale ce navigheaza in regiune iar guvernele trebuie sa asigure trecerea in siguranța pentru a menține lanțurile de aprovizionare active, spun oficialii din domeniul…

- Minele navale care plutesc in deriva in Marea Neagra sunt eliberate de Rusia, a acuzat, miercuri, intr-o declaratie Ministerul ucrainean de Externe. ”S-a stabilit ca acestea sunt mine navale, care, la inceputul anului 2022, nu figurau in registrele Fortelor Navale ale Fortelor Armate Ucrainene”, se…

- Minele de razboi din zona portului Odesa ar pluti in deriva din cauza unei furtuni care a rupt lanțurile de ancorare. O nava de cautare a pornit deja din portul militar Constanța in cautarea dispozitivelor explozive extrem de periculoase.Traseul minelor ține acum doar de curenții din Marea Neagra.„Din…

- Dupa cum au anuntat autoritatile de la Sofia intr-un comunicat de presa, dispozitivele explozive „au fost aduse de o furtuna si plutesc in Marea Neagra, ceea ce reprezinta o amenintare pentru toate ambarcatiunile”, a anunțat luni agenția EFE, citata de Agerpres.Minele provin de pe coasta Odesei, principalul…

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc în deriva în Marea Neagra, ajunse în zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun în pericol traficul maritim. Experti de la Academia Navala Militara din Varna au declarat pentru…

- Ucraina a criticat joi exercitiile navale rusesti in apropierea coastei sale sudice, afirmand ca prezenta navelor de razboi face parte dintr-un „razboi hibrid” care face practic imposibila navigatia in Marea Neagra si Marea Azov.

- Kievul acuza Moscova ca prin manevrele militare pe care le va desfașura in Marea Neagra și Azov a facut „imposibila” navigația in apele din apropierea coastei de sud a Ucrainei, transmite Reuters. Exercițiile navale sunt „foarte asemanatoare cu pregatirile unei blocade maritime a porturilor ucrainene”.