Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Inalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat marți pe fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, la 6 ani de inchisoare in ”dosarul tablourilor”. Sentința e definitiva. Darius Valcov era plecat in Italia in…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al finantelor, a fost condamnat definitiv, marti, de un complet de cinci judecatori de la Instanta Suprema, la 6 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, transmite Agerpres.

- Instanța suprema a decis marți reducerea pedepsei de la 8 ani la 6 ani pentru fostul primar și ministru PSD Darius Valcov, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata in mai 2015, pentru trafic de influența, spalare de bani și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile…

- Ion Nita, un apropiat al lui Daniel Tudorache si cel care intermedia mita primita de fostul primar al Sectorului 1, a fost condamnat miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la o pedeapsa rezultanta de 9 ani si 2 luni inchisoare pentru trafic de influenta.

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au hotarat, ieri, sa-l condamne la patru ani si patru luni de inchisoare pe edilul comunei Gostavatu, Olt. Primarul este acuzat ca, in perioada 2008 – 2018, ar fi primt mita de 117 ori. Patronilor le solicita sprijin financiar pentru organizarea balciului anual, in vreme…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iașului, Gheorghe Nichita, a cerut magistraților Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanța a admis cererea formulata și a decis ca sentința fostului edil, in urma contopirii celor…

- Un fost șef de serviciu din IPJ Sibiu a fost condamnat, definitiv, la inchisoare cu suspendare corupție. Merișor Ceranu ar fi cerut mita inclusiv un loc de veci, potrivit procurorilor. Barbatul a fost trimis in judecata pentru trei fapte de trafic de influența, iar Tribunalul Sibiu l-a condamnat in…