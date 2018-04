Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Baneasa se redeschide la sfarșitul lui 2018. Secretarul de stat din Ministerul Transporilor, Ionel Minea a declarat ca se dorește ca aeroportul sa aibe o capacitate de 300 de pasageri pe flux pe ora. “Avand in vedere anii care au trecut peste acest aeroport inchis traficului aerian, avem…

- Fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea sustine ca incheierea protocoalelor interinstitutionale este o practica internationala, inclusiv la nivelul UE si al NATO si ca, in acest moment, din cauza asaltului fara precedent in legatura cu protocolul SRI-Ministerul Public, Serviciul este in imposibilitatea…

- Consilierul personal al lui Nicolae Robu, primarului municipiului Timisoara, Catalin Iapa, doctorand la Universitatea Politehnica, face parte din comisia nou-infiintata la nivelul Primariei Timisoara, o Comisie de etica ce va monitoriza activitatea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana.…

- Gigi Becali a anunțat ca FCSB va face plangere la Comisia de Disciplina a FRF dupa ultima declarație a lui Razvan Burleanu, președintele Federației. "Cei ce vor arbitri straini sa spuna ce șpagi dadeau ei pana in 2014 arbitrilor", a fost declarație lui Burleanu, care l-a inflamat pe Gigi Becali, acesta…

- Calitatea aerului, gestionarea deseurilor si expunerea la substante chimice sunt domenii cheie unde legislatia europeana de mediu este slab implementata, iar institutiile europene si statele membre trebuie sa actioneze de urgenta pentru a preveni degradarea mediului si pentru a reduce riscurile la adresa…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media in ultima perioada cu privire la conduita unor procurori in relatia cu justitiabilii si a unor posibile abateri de la Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Transporturilor, Ionel Minea, spune ca pe segmentul romanesc al Dunarii este asigurata navigabilitatea, precizand ca exista doua puncte critice, la Bechet si Corabia, care vor fi rezolvate dupa achizitia unui complex de dragaj. El a mentionat ca problema…

- „Am primit un raspuns privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor in justitie. SRI a raspuns despre posibile vulnerabilitati, intr-un document secret. Am solicitat raspuns nesecret cu vulnerabilitati si beneficiarii care au primit informatii despre vulnerabilitati”, a spus Manda.El…