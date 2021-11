Stiri pe aceeasi tema

- “I-am facut proiectul lui Puya de casa” Daca e vineri, avem muzica buna de la Mr. VIK. Artistul ne surprinde azi cu o piesa dance cu influențe orientale din proiectul Friday Raggaeton, realizat in colaborare cu Sprint Music. Noua creație muzicala se numește “Shikidim” și vine cu un vibe numai bun de…

- Și de data aceasta MR. VIK s-a intrecut pe sine și a lansat o noua piesa de dans care nu te lasa deloc sa te odihnești, “Te Doi Gasolina”! Solistul și compozitorul are mereu noi resurse de petrecere. Proiectul Friday Raggaeton in colaborare cu Sprint Music continua cu “Te Doi Gasolina”, o noua melodie…

- E vineri iar MR. VIK ne ofera o noua “porție” din proiectul Friday Raggaeton, proiect realizat in colaborare cu Sprint Music. Dupa nenumarate colaborari cu Anda Adam, Alex Mica, Tamy sau Alex Vi, MR. VIK vine cu o noua surpriza muzicala, “Bye Bye”! Videoclipul a fost filmat in București, in același…

- Anastasia și NOSFE colaboreaza pentru prima oara și lanseaza „Verde”, un single sensibil despre lupta pe care doi indragostiți o poarta pentru iubire și fericire. Produsa de catre Mario Morreti, „Verde” este despre doi oameni vulnerabili in fața iubirii, care sunt supuși incercarilor și obstacolelor…

- Daca vara asta VR lansa un super feat. cu Starchild – The way you…( Hey, girl! ), toamna continua pentru ei cu multa inspirație și cu o piesa bomba, ce se anunța a fi mega hit! VR lanseaza astfel “Ma doare”, un single sub amprenta Sprint Music, o piesa care scoate la iveala adevaruri din relațiile traite…

- In anul 2012 era in topurile muzicale din toata lumea cu piesa “Dalinda” care a facut furori peste tot, iar acum lanseaza “Ven atras”, un fel de continuare a celebrului sau single! Alex Mica iși dorește sa revina la stilul muzical care l-a consacrat așa ca se pregatește sa “rupa” din nou topurile muzicale!…

- Emy Alupei lanseaza „Alien”, o piesa manifest cu versuri in limba engleza, pentru toți cei care se simt marginalizați și judecați de societate. „Alien” reprezinta starea pe care uneori oamenii o au atunci cand simt ca nu aparțin unui loc și ca tot ce ar fi trebuit sa fie familiar pare strain. Compusa…

- ARRA este un artist romano-palestinian care a fost remarcat de profesioniștii din industrie dar și de public datorita prestațiilor excelente de pe scena Vocea Romaniei, unde a ajuns pana in semifinala și Megastar, unde a caștigat finala. Acesta lanseaza primul sau single in limba araba, Al Arab Hubol.…