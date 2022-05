Minciunile războiului, doar din “surse oficiale” Oare dorește cineva sa se afle adevarul despre razboiul din Ucraina? Cu siguranța, nu exista parți interesate, ci doar acțiuni de propaganda. Cancelariile occindentale recomanda sa servim doar porții de minciuni din „surse oficiale.” Va reuși Putin sa indeplineasca testamentul lui Petru cel Mare? Va face Nova Russia? Va caștiga SUA razboiul proxy? Planeta s-a imparțit in doua tabere: una pro Ucraina și alta impotriva ei. Ultima categorie nefiind neaparat putinista, ci pacifista. Dupa cum se vede, armele bubuie, propaganda trosnește pe toate canalele, nimeni nu mai cauta pacea. Exista un acord… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

