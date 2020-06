Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas a avertizat publicul german sa pastreze distanta fata de "extremisti" la protestele impotriva restrictiilor legate de coronavirus, relateaza joi dpa. Fortele de securitate ale tarii au avertizat ca extremistii de dreapta incearca sa utilizeze demonstratiile…

- Primele amintiri alaturi de tata sunt din copilarie. Aveam cinci sau șase. Eram in casa noastra din Cotroceni. Țin minte ca organizam periodic in sufrageria casei un campionat de fotbal. Asta cand il prindeam pe-acasa și nu avea un program incarcat. Și-mi aduc aminte totul perfect și acum. Aveam o mingiuța…

- Muzeul de Istorie din New York a inceput deja sa stranga obiecte pentrucolecție, precum maști, dezinfectanți, manuși, fotografii și alte obiectepersonale care ilustreaza criza pandemiei de coronavirus.„Acesta este un moment istoric care va ramane in memoria tuturor”, spunedirector muzeului din New York,…

- Ministrul francez al Afacerilor Externe Jean-Yves Le Drian l-a convocat marti pe ambasadorul Chinei in Franta pentru a-si exprima ''dezaprobarea'' fata de ''anumite afirmatii recente'' care critica raspunsul occidental la pandemia de coronavirus, a anuntat ministrul…

- Un preot in varsta de 57 de ani din orașul Zalișciki, regiunea Ternopil, Ucraina, a murit din cauza complicatiilor legate de COVID-19. Informația a fost confirmata de Centrul anticriza pentru lupta impotriva coronavirusului din reginea Ternopil, transmite Libertatea Cuvantului.

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor documente și informații care dovedesc faptul ca s-a incercat mușamalizarea modului in care s-a acționat la maternitatea Odobescu unde managerul Spitalului Municipal Timișoara, Olimpia Oprea a decis intrarea in carantina dupa ce mai multe asistente au fost…

- Ordonanțele militare emise de autoritați in ultimele saptamani, de cand Romania se afla in stare de urgența din cauza coronavirusului, au ridicat zeci de intrebari legate de ce ne este sau nu permis sa facem in aceasta perioada. Guvernul a selectat 37 de intrebari la care...

- Un site care a publicat mai multe informatii false legate de coronavirus a fost inchis, la solicitarea Grupului de Comunicare Strategica. Decizia a fost luata dupa ce reprezentantii site-ului nu au putut fi contactati de reprezentantii Guvernului.Grupul de Comunicare Strategica a cerut, miercuri,…