Minciunile directorilor i-au adus sfârșitul: Dedesubturile prăbușirii unei celebre platforme media (VIDEO) Platforma media americana Ozy isi va inceta activitatea dupa dezvaluirile aparute in presa din Statele Unite despre marile minciuni folosite de directorii sai, pentru a incerca sa atraga investitori. Contactati de AFP, reprezentantii Ozy nu au dorit sa comenteze aceste informatii. La fel a procedat si directorul sau general, Carlos Watson, dupa anuntul facut de consiliul de administratie referitor la incetarea activitatii companiei, publicat de catre mai multe companii media americane. Lansata in 2013 de jurnalistul si antreprenorul Carlos Watson, un star al posturilor de stiri, platforma Ozy… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

