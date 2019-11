Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt puține zile pana incep cumparaturile de „Black Friday”, deși unele magazine „au furat” deja startul reducerilor. In „vinerea neagra” a cumparaturilor, care, teoretic, incepe in 15 noiembrie, șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Timiș, Sorin Susanu, va cere sa…

- Black Friday 2019 Romania se organizeaza in data de 15 noiembrie 2019. Conform tradiției americane, Black Friday 2019 este in ziua de dupa a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adica pe 29 noiembrie 2019. Trecutul ne spune ca e foarte posibil sa avem doua perioade de reduceri, care se…

- In fiecare an, luna noiembrie este presarata cu „reduceri” in magazinele online și offline, cu ocazia „Black Friday”. Pentru a veni in ajutorul oamenilor, cei de la Inspectoratul de Poliție Județean Arad s-au gandit ca ar fi de folos sa ofere cateva recomandari pentru cumparaturile din magazine,…

- Pentru a beneficia de reduceri fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intenționeaza sa le achiziționeze, sa acorde maxima atenție tuturor detaliilor, in perioada marilor reduceri de prețuri, cum este Black Friday,…

- Politia Romana ne sfatuieste, printr-o postare pe Facebook , cum sa facem cumparaturi online de Black Friday, petru ca sunt destule cazuri in care romanii au fost inselati cu oferte si concursuri. Iata un ghid de siguanta online cu 5 sfaturi care va...

- Tot mai mulți dintre dumneavoastra optați pentru cumparaturile online. Este mai comod, oferta mult mai diversificata, dar toate aceste facilitați vin cu unele riscuri pe care, cu o serie de recomandari bune, le puteți evita. Poliția Romana, prin Direcția de Investigații Criminale, investigheaza cazurile…

- Sfaturile specialistilor pentru alegerea verzei potrivite pentru murat, despre concentratia ideala a saramurii si despre combinatia cea mai buna de ingrediente. Ce rol au sfecla rosie sau porumbul in murarea verzei.

- Telefoanele, laptopurile, tablete, multifunctionalele, sistemele PC, componentele pentru PC si televizoarele sunt cele mai vandute produse in perioada de dinaintea inceperii anului scolar, iar cumparaturile generate de inceperea noului an scolar aduc un plus de 20 - 25% la vanzari, a anuntat, joi,…