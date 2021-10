Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman nu trebuie sa se mai afle in "situatia grava de a mai stinge incendii" si este nevoie de o reforma profunda in sistemul national de Sanatate, a afirmat, luni, presedintele Klaus Iohannis, la deschiderea anului universitar la Universitatea de Medicina si

- Mai mult de 2,2 miliarde de doze de vaccin anti-Covid au fost administrate in China pana in prezent, potrivit Reuters care citeaza date oficiale. Comisia Nationala de Sanatate a raportat ca 755.000 de doze au fost administrate sambata, aducand totalul la 2,213 miliarde. La nivel mondial,…

- Irlanda – singurul stat membru UE care are o frontiera terestra comuna cu Regatul Unit – urmeaza sa primeasca 1,1 miliarde de euro in vederea compensarii pierderilor antrenate de aplicarea, incepand de la 1 ianuarie, a Acordului comercial post-Brexit incheiat de Bruxelles cu Londra. Franta urmeaza sa…

- Dublarea impozitelor pe alcool în Europa ar preveni ca în jur de 5.000 de persoane sa moara de cancer în fiecare an, potrivit unui studiu prezentat luni de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), potrivit AFP.Conform acestui model publicat în revista științifica The Lancet,…

- Potrivit acestei modelizari, publicata in revista medicala The Lancet, ”se estimeaza ca 10.700 de cazuri noi de cancer si 4.850 de morti legate de (consumul de) alcool ar putea fi evitate anual in regiunea europeana a OMS, printr-o dublare a taxelor actuale pe bauturi alcoolice”, subliniaza intr-un…

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au dat unda verde succesorului Alitalia, Italia Trasporto Aereo SpA (ITA), si au cerut operatorului aerian italian sa ramburseze ajutoare de stat ilegale de 900 de milioane de euro (1,1 miliarde de dolari), transmit Reuters si Bloomberg. Comisia…

- Pana in prezent, s-au facut plati de 3,38 miliarde de lei, aferente pentru 12.122 solicitari. Alte 16.856 solicitari sunt admise/in lista de asteptare, de 4,33 miliarde lei. Au fost respinse/in lista de asteptare 5.320 de solicitari, in suma de 878,7 milioane lei. “Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor și dezvoltator de centre comerciale din zona Europei Centrale și de Est, a investit peste 2 miliarde de euro in primii 14 ani de activitate pe piața locala, in proiecte imobiliare urbane. Grupul a generat incasari de peste 100 milioane de euro la bugetul central…