Ne spune Florin Cițu ca „Succesul s-ar fi vazut in buzunarul tuturor romanilor. Masurile luate au fost cele mai bune și au dus la aceasta creștere economica." Peste așteptari in anumite buzunare. Mai ales ale acelora care s-au ocupat de creșterea inflației. Economia Romaniei a crescut peste așteptari. Pe inflație prognozata cinic.

