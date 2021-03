Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de vaccinare de la Prejmer se deschide maine, 23.03.2021, incepand cu ora 8.00, la Sala de sport a Școlii gimnaziale din comuna. Programul de funcționare al Centrului este de luni pana duminica, intre orele 8.00 – 21.00. Numarul de telefon al centrului de vaccinare ce va fi utilizat incepand…

- Grupul de Facebook "Ești din Targu Mureș daca…" a fost suspendat pentru o perioada de 24 de ore.Miclea Claudiu, unul dintre administratorii grupului "EMS…" spune ca cel mai probabil suspendarea grupului vine dupa o postare anonima pe care o prezentam in conținutul articolului.Contactat de redacția punctul.ro,…

- sursa foto: Facebook/ ABADL Procurorii DNA Constanța au gasit o construcție de lemn, posibil epava antica, in zona de excavare a nisipului pentru largirea plajelor din Mamaia, au declarat sursele Info Sud-Est. Construcția, ingropata aproape in totalitate in nisip, a fost localizata la aproximativ 2…

- Autobuzele electrice achizitionate de Primaria Brasov au parcurs deja 500.000 de km in orasul nostru, ele avand o influenta pozitiva semnificativa in ceea ce priveste reducerea poluarii in Brașov. In acest context, in zilele urmatoare, pe ecranele LCD din autobuze va rula o imagine sugestiva cu privire…

- Pictorul Zamfir Dumitrescu a murit sambata, anunta Uniunea Artistilor Plastici (UAP) din Romania, intr-o postare pe Facebook. "Pictorul Zamfir Dumitrescu, presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Romania in perioada 2002-2007, profesor universitar doctor, fost deputat in Parlamentul Romaniei…

- Mama: Stai cuminte! Nu mai da!Tata: Ii trece!Copil: Adu-mi nuiaua, adu-mi nuiaua! Mama: Mi-a spart capul!Tata: Aoleu, curge sange!Copil: Ți-a spart capul? A spart capul! Uite!Intreaga scena a fost transmisa in direct pe Facebook. Unul dintre copii iși lovește mama cu un par, fara sa realizeze consecințele,…

- Primaria Brașov a lansat astazi in dezbatere publica modificarea Regulamentului de bune practici privind masuri concrete pentru controlul prafului si emisiilor de pulberi din constructii si demolari. Acest regulament a fost aprobat in anul 2015, prin H.C.L. nr. 153, cu scopul de a implementa o serie…

- Fostul ministru al Educatiei a vrut sa fie glumet, dar a gafat din nou. Liviu Pop este de departe, campion la acest capitol. Liviu Marian Pop, fost ministru al Educației in guvernele Ponta și Tudose, și-a inceput dimineața cu un mesaj pe Facebook: “PLM Plec La Munca”. “Buna dimineața, prieteni Eu, Pop…