- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare s-a calificat in semifinalele European League, sambata, dupa ce a invins formatia Dunarea Braila si in mansa retur din sferturi, scor 27-25 (13-14), potrivit news.ro. In tur, la Braila, Minaur a castigat cu scorul de 31-24, iar cu dubla victorie si…

- CSM București forțeaza calificarea in Final Four-ul Ligii Campionilor, iar pentru un loc in careul de ași de la Budapesta se va duela cu ȚSKA Moscova. Primul meci al ”dublei” de foc pentru ”tigroaice” are loc sambata, de la ora 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala, fara spectatori. Returul este programat…

- ​Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a fost învinsa sâmbata, pe teren propriu, de formatia Minaur Baia Mare, scor 31-24 (12-12), în mansa tur din sferturile European League.Mansa retur va avea loc la Baia Mare, în 3 aprilie.Câstigatoarea din dubla mansa…

- Cele doua echipe lupta pentru calificarea in semifinale. Baia Mare e considerata principala favorita a competiției, dar brailencele pot produce surpriza Duelul din optimile de finala ale Ligii Campionilor, tranșat de CSM București in fața celor de la SCM Rm. Valcea, e urmat acum de o noua batalie romaneasca,…

- Situatie unica in Europa pentru echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor si European League la handbal feminin. Patru echipe vor juca in sferturi in confruntari directe, astfel ca, indiferent de rezultate, Romania va avea reprezentare in Turneul Final4 al Ligii Campionilor si in cel al European…

- Meci extrem de spectaculos intre SCM Rm. Valcea și Dunarea Braila. Elena Șerban a facut minuni in poarta brailencelor, dar nu a fost de ajuns pentru echipa sa. Surpriza campionatului produsa de Activ Ploiești! Dunarea Braila, echipa calificata in grupele EHF European League, a dat o replica excelenta…

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o pe HC Dunarea Braila cu scorul de 20-18 (12-13), joi, in etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin, ale carei meciuri au fost gazduite de Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, anunța AGERPRES. Dunarea a condus la pauza cu un gol (13-12)…

- Cele doua reprezentante ale Romaniei in competiția feminina de handbal European League, Dunarea Braila și Minaur Baia Mare, disputa, la sfarșitul acestei saptamani, noi jocuri in faza grupelor. Echipa de la Dunare primește, sambata, de la ora 15.00, vizita formației ungare Siofok KC, iar gruparea baimareana…