Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului București a incheiat evaluarile managerilor instituțiilor de cultura din Capitala. Evaluarile au avut loc in perioada 6-12 aprilie și au fost realizate de catre o comisie special constituita, anunța PMB. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Marine Le Pen le-a mulțumit francezilor dupa ce a aflat ca a intrat in turul doi al alegerilor prezidențiale. Ea a facut apel la toate forțele din Franța sa se alieze in jurul ei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- CS Minaur Baia Mare a invins formatia norvegiana Sola HK, cu scorul de 40-32 (18-14), sambata, pe teren propriu, in prima mansa a sferturilor de finala ale competitiei feminin de handbal EHF European League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Reprezentativa Braziliei a invins, joi, selectionata statului Chile, scor 4-0, in penultima etapa a grupei de calificare la Cupa Mondiala din zona Americii de Sud, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un judecator al Curtii Supreme care a decis vineri sa blocheze aplicatia Telegram in Brazilia, a acordat sambata 24 de ore acestui sistem de mesagerie online, utilizat pe scara larga de presedintele Jair Bolsonaro, pentru a respecta legea si astfel sa evite blocarea, transmite AFP. Fii la curent…

- Cel putin cinci nave se indreapta spre Rusia avand la bord aproape 200.000 de tone de zahar brut din Brazilia, dublu fata de nivelul importurilor anuale, arata datele consultate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Atacantul echipei Zenit Sankt Petersburg, Artem Dziuba, care are rude in Ucraina, nu vrea sa participe la urmatoarele meciuri ale Rusiei, dar va ramane in contact cu selectionerul Valeri Karpin, informeaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatile braziliene au confirmat 152 de decese in urma inundatiilor si alunecarilor de teren produse de ploile torentiale care au lovit orasul Petropolis, relateaza lalibre.be. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…