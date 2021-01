Minaur Baia Mare a pierdut partida a doua din EHF European League la handbal feminin

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 24 ianuarie, de la ora 15.00, CS Minaur va juca al doilea meci din grupa C a EHF European League, in deplasare, cu echipa rusa Astrahanocka Astrahan (in direct la Digi 3). Va fi al doilea joc al fetelor noastre in aceasta competiție, dupa victoria cu 33-29 din prima etapa, cu Storhamar. Astrahanocka…

- Echipa de handbal feminin a CS Minaur este angrenata pe trei fronturi in acest sezon: Liga Florilor MOL, Cupa Romaniei și EHF European League. In aceasta luna, fetele antrenate de Costica Buceschi, Magda Kovacs și Claudia Cetațeanu, vor disputa trei jocuri oficiale, unul de cupa europeana și doua in…

- Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare a debutat, astazi, in EHF European League, cu o victorie in fața norvegiencelor de la Storhamar HE, cu scorul de 33-29 (14-13). Inainte de acest meci, mai multe...

- CS Minaur Baia Mare va debuta sambata, 9 ianuarie 2021, de la ora 15.00, in ediția 2020/2021 din EHF European League, impotriva echipei norvegiene Storhamar Handball Elite. Meciul va fi arbitrat de Ruslan Loshak și Artem Shajbakov (din Ucraina), iar delegat din partea EHF este Remus Cojocaru (Brașov…

- Federația Europeana de Handbal (EHF), dar și bookmakerii caselor de pariuri dau Minaur Baia Mare drept marea favorita la caștigarea EHF European League. Care sunt atuurile echipei maramureșene? La inceputul sezonului, inainte de tragerea la sorți a grupelor, formația maghiara Siofok KC era cotata cu…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a invins sambata, pe teren propriu, formatia daneza Viborg HK, scor 26-24 (13-12), in mansa tur din turul al treilea al EHF European League. Returul se joaca tot la Braila, duminica, potrivit news.ro.Partida retur va avea loc duminica, conform intelegerii…

