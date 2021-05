Stiri pe aceeasi tema

- CS Minaur Baia Mare a ratat calificarea in finala competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a fost invinsa de formatia franceza Nantes Atlantique Handball cu scorul de 36-34 (21-15), sambata, in prima semifinala a turneului Final Four , gazduit de Sala Polivalenta ”Lascar Pana” din…

- Echipele feminine de handbal CS Minaur Baia Mare (Romania) si Nantes Atlantique Handball (Franta) se vor intalni in semifinalele EHF European League, competitie al carei turneu final va avea loc in zilele de 8 si 9 mai, in Sala Polivalenta „Lascar Pana” din Baia Mare. In cealalta semifinala, se vor…

- Tragerea la sorți a semifinalelor EHF European League, intrecere al carui turneu final va avea loc in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare, a avut loc azi la Viena. Semifinalele se vor juca sambata, 8 mai, iar finala o zi mai tarziu, intre echipele ce vor caștiga jocurile din semifinale. Potrivit…

- Echipa feminina de handbal Minaur Baia Mare va intalni formatia franceza Nantes Atlantique Handball in semifinalele competitiei EHF European League, al carei turneu final va avea loc in zilele 8 si 9 mai in Sala Polivalenta ''Lascar Pana'' din Baia Mare. AGERPRES (AS-editor: Mihai…

- CS Minaur Baia Mare s-a calificat in semifinalele competitiei de handbal feminin EHF European League, dupa ce a invins-o pe HC Dunarea Braila si in mansa secunda a sferturilor de finala, cu 27-25 (13-14), sambata, in Sala ''Lascar Pana'' din Baia Mare. Minaur isi asigurase in mare masura…

- Echipa de handbal feminin Dunarea Braila a invins sambata, pe teren propriu, formatia rusa Kuban Krasnodar, scor 36-32 (17-13), in ultimul meci din grupa D a EHF European League la handbal feminin. Astfel, Dunarea Braila va fi adversara din sferturi a echipei Minaur Baia Mare, potrivit news.ro.…