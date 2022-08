Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiu comun de vigilența intarita Foto: Sorin Cealera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 20 de aeronave din sapte state membre ale NATO, precum și sisteme de supraveghere aeriana și aparare cu baza la sol participa astazi în spațiul aerian al României la…

- Turistii care merg in Constanta si in Mamaia vor plati in continuare taxa de parcare si pe timpul noptii. Proiectul de hotarare care prevedea suspendarea platii intre orele 20:00 si 8:00 nu a intrunit numarul necesar de voturi in sedinta Consiliului Local. Initiativa a fost a primarului Vergil Chitac,…

- Taxa de parcare in Mamaia ar putea fi suspendata pe timpul nopții RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Taxa de parcare în stațiunea Mamaia și în municipiul Constanța ar putea fi suspendata pe timpul nopții. Primarul Vergil Chițac va propune acest lucru consiliului local,…

- Musulmanii din Medgidia si din Constanta au luat parte la operatiunile militare ale Armatei Romane in timpul celui de al doilea razboi balcanic, precum si in timpul Primului Razboi Mondial, cu scopul declarat de a si apara tara.In timpul celui de al doilea razboi balcanic si in Primul Razboi Mondial,…

- "Nu exista riscul ca Romania sa ramana fara gaze la iarna" Foto: Arhiva. România este în negocieri avansate pentru a importa gaze din Azerbaidjan, Egipt si Emiratele Arabe si nu exista riscul ca la iarna sa ramânem fara gaze sau sa rationalizam consumul populatiei, a afirmat…

- Fortele Navale deplasare la platformele marine romanesti din Marea Neagra.Actiune la bordul fregatei "Regele Ferdinand" din portul Constanta.Activitati planificate pe mare.Au loc misiuni de cercetare contra minelor si de monitorizare a traficului naval, exercitii de cautare si salvare, exercitii de…

- Presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, a ajuns in Romania Arhiva foto: Sorin Cealera. Presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, a fost întâmpinat marti seara, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, de premierul României,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, cu ocazia Zilei Europei, ca amenintarea Federatiei Ruse la adresa securitatii euroatlantice poate ramane o realitate pentru anii urmator iar Europa trebuie sa devina mai puternica, mai vocala, mai capabila si astfel mai bine pregatita. Seful statului mai…