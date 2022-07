Mina marină descoperită la Eforie a fost distrusă O echipa de scafandri de lupta EOD, din cadrul Forțelor Navale Romane, specializați in dezamorsarea și distrugerea dispozitivelor explozive, au executat, duminica seara, o misiune de distrugere a unei mine marine, aflata in deriva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

