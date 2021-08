Stiri pe aceeasi tema

- Un exercitiu comun de politie aeriana a fost executat, la finalul saptamanii, de fortele aeriene romane, germane si britanice in zona litoralului romanesc al Marii Negre.Potrivit MApN, in executarea acestui exercitiu a fost inclusa si interceptarea unei aeronave "tinta, reprezentata de un avion de transport…

- „Dupa ce initial avioanele F-16 turcesti au simulat atacuri asupra navelor NATO, avioanele F-16 elene si romanesti, intr-un exercitiu separat, au realizat un atrenament similar, in care avioanele grecesti au atacat nave, care au ripostat in comun cu avioanele romanesti. Ulterior, avioanele elene si…

- Avioane F-16 romanesti au simulat o lupta aeriana cu avioane F-16 ale fortelor aeriene elene, in timp ce alte aeronave F-16 turcesti au simulat un atac asupra navelor NATO, in cadrul unui exercitiu desfasurat de Alianta Nord-Atlantica in largul coastelor Romaniei, informeaza Comandamentul Aerian Aliat…

- Peste 300 de marinari militari ai Fortelor Navale Romane participa, in perioada 28 iunie - 10 iulie, la exercitiul multinational "Sea Breeze 21", organizat de fortele navale ale Statelor Unite ale Americii si cele ale Ucrainei, in apele internationale ale Marii Negre si in raioane de instructie terestre…

- Cooperare navala romano americana in Marea Neagra.Fregata Marasesti a executat miercuri, 23 iunie, in apele internationale ale Marii Negre, un exercitiu militar de antrenament, in comun cu distrugatorul american "USS Laboon" DDG 58 , care a efectuat, in perioada 18 20 iunie, o escala in portul Constanta,…

- Un avion de lupta MiG-29 aparținand forțelor aeriene din Bulgaria s-a prabușit, miercuri, in Marea Neagra, in timpul unor operațiuni militare, informeaza The Sofia Globe. Pana acum s-a gasit vesta de salvare a pilotului, dar nu se știe daca pilotul a fost sau nu catapultat. Potrivit presei bulgare,…

- Declarațiile belicoase ale Rusiei nu au ramas fara raspuns, iar la finalul Summitului B9, la care a participat online și președintele american Joe Biden, Klaus Iohannis, a declarat ca este nevoie de o creștere a prezenței militare aliate, inclusiv a SUA, in Romania și in sudul Flancului Estic. Mai mult,…

- România nu-și permite luxul de a amâna investitiile în exploatarea gazelor din Marea Neagra, a declarat Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Energie (ANRE), în cadrul unei conferințe organizate de Consiliul Investitorilor Straini (FIC).…