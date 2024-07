Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda eforturilor autoritaților de a scoate apa cu pompe, nivelul apei a ajuns la 18 metri si continua sa creasca. Cel mai probabil, infiltratiile vin din paraul Slanic.Riscul este insa ca apa sa iasa la suprafata si sa inunde casele si terenurile de la marginea orasului. Pentru a opri definitiv…

- La varsta de 19 ani, David Popovici a terminat semifinala probei de 200 de metri liber in 1:44,53, asigurandu-și locul in finala cu cel mai rapid timp. Finala va avea loc luni, 29 iulie, la ora 21:40. Toate cele 17.000 de locuri disponibile in La Defense Arena au fost ocupate. Publicul a fost martor…

- Direcția generala antifrauda fiscala (DGAF) susține ca sistematic prin analiza integrata a datelor fiscale disponibile la nivelul ANAF și a celor disponibile la nivelul unor autoritați de reglementare, pentru identificarea unor riscuri fiscale ce afecteaza semnificativ colectarea creanțelor fiscale,…

- Volumul consumului de gaze naturale in luna iunie curent a constituit 14,97 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 1,7% mai mult in comparație cu aceeași perioada a anului 2023. Totodata, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna mai 2024 acest indicator a scazut cu 10,4…

- Camera de Comerț Americana in Romania – Am Cham – a publicat un sondaj, derulat in randul companiilor, despre calitatea climatului climatului investitional si de afaceri, in Romania, care arata un trend pozitiv. Intentiile de investitii ale companiilor in Romania raman intr-un trend pozitiv: 72 la suta…

- Romania se apropie cu pași repezi de indeplinirea criteriilor necesare pentru a fi admisa in programul Visa Waiver, afirma ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru. „Suntem pe ultima suta de metri, adica pana la sfarsitul anului fiscal american, care se termina la 1 octombrie…

- Pe riul Nistru continua sa se intimple lucruri stranii: deversarea apei din lacul de acumulare Dnevsrovsk este din nou ridicat, deși nivelul acestuia a atins deja un indicator extrem de scazut - 115 metri – fața de nivelul obișnuit pentru aceasta perioada de 118-119 metri. Despre aceasta a scris pe…

- „O decizie importanta este legata de alocarea unor fonduri in regim de urgenta pentru continuarea lucrarilor de stabilizare a solului de la Slanic Prahova.Trebuie sa rezolvam acea situatie de criza, acolo unde strada s-a surpat, este o problema de siguranta a locuitorilor orasului si vom aloca suma…