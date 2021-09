Mina de cărbune: CJUE condamnă Varșovia la o amendă zilnică de 500.000 de euro până la închiderea minei Polonia a fost condamnata luni de justiția europeana sa plateasca zilnic o penalitate de 500.000 de euro la Bruxelles, pâna la închiderea unei mine de carbune ale carei efecte nocive asupra mediului sunt denunțate de Cehia vecina, potrivit AFP.

La 21 mai, Curtea de Justiție a UE (CJUE), într-o hotarâre de urgența, a ordonat Poloniei sa &"înceteze imediat&" exploatarea minei Turow, din vecinatatea Cehiei, care acuza ca produce poluare de mediu pe teritoriul sau. Cazul urmeaza sa fie analizat pe fond mai târziu.

Potrivit autoritaților cehe, exploatarea acestei…

Sursa articol: hotnews.ro

