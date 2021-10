Stiri pe aceeasi tema

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a intervenit, sambata dupa amiaza, in satul Cinod, comuna Ciucsangeorgiu, unde un detectorist autorizat a descoperit o mina antitanc ramasa cel mai probabil din Al Doilea Razboi Mondial, anunța Agerpres. Potrivit…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina marți, 5 octombrie, in jurul orei 10.00, la un accident rutier in localitatea Gurghiu. Potrivit primelor informații furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș,…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt a intervenit luni, 20 septembrie, la sediul Politiei Targu Neamt, unde un barbat a dus un proiectil din Al Doilea Razboi Mondial, pe care l-a gasit in padure, a relatat Agerpres . Potrivit Știri Neamț , persoana s-a plimbat cu bomba…

- Astazi, in jurul orei 15:20, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru acordarea ingrijirilor medicale unei victime rezultata intr-un accident, in localitatea Tarșolț. In accident a fost implicat un tractor care s-a rasturnat.…

- Aflandu-se in timpul liber, in timp ce se deplasa in data de 19 august pe ruta Reghin – Gurghiu, plt. adj. Ioan Cozmin Marginean, angajat al Detașamentului de Pompieri Targu Mureș, a observat un accident rutier in care erau implicate doua autoturisme. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa…

- Astazi, in jurul orei 14:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru acordarea ingrijirilor medicale celor trei victime rezultate in urma producerii unui accident rutier, intre doua autoturisme, la ieșire din localitatea…

- Nr. 178 Oradea, 03.08.2021BULETIN DE PRESABomba functionala descoperita pe o strada dintr o localitate bihoreana In seara zilei de luni, 2 august a.c., in jurul orei 20.50, echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor a fost solicitat sa intervina…

- Un barbat de 32 de ani a decedat, aseara, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul si a fost prins sub vehicul, in satul Sancrai, comuna Dealu din județul Harghita. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, la sosirea echipajului de descarcerare, conducatorul utilajului era deja extras…