- Ministrul muncii Violeta Alexandru spune ca a cerut Inspecției Muncii sa se adapteze noii realitați. Inspecția muncii sa urmareasca sesizarile angajaților și sa defașoare controale unde este cazul, însa fara a face exces de zel. "Mesajul meu a fost foarte clar pentru cei care fac control:…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat sambata, pe pagina sa de Facebook, ca a solicitat Inspectiei Muncii sa se adapteze noii realitati, fara sa acopere vreun abuz, sa urmareasca sesizarile angajatilor si, daca se impune, doar acolo sa desfasoare controale. …

- Ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ca rezultatul testului pentru coronavirus este negativ. „Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem #lamunca", a scris Violeta Alexandru, pe pagina de socializare. Prim-ministrul…

- Ministrul Muncii a vizitat un depozit din București in care sunt ținute dosarele pensionarilor decedați, iar acolo a descoperi condiții mizere. Mii de dosare ținute in condiții insalubre, ba chiar dosare folosite pe post de hartie igienica. Violeta Alexandru spune ca o varianta pentru a scapa de aceasta…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale a postat, in urma cu putin timp, pe pagina sa de socializare Facebook un mesaj cu privire la situatia unui constantean care a fost trimis sa isi caute singur documente in arhiva institutiei. Ministrul a nuantat si starea deplorabila in care se…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a postat pe pagina sa de socializare Facebook, in urma cu putin timp, urmatorul mesaj:"Cheia schimbarilor pe care le fac in administratie cu scopul asumat de a schimba lucrurile in bine: intru in dialog cu cei pentru care lucram, cu beneficiarii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta intr-o postare pe Facebook ca se afla in mijlocul unei reorganizari profunde in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), iar noua organigrama va avea cu 101 posturi mai putine, respectiv se va ajunge la 323 de la 424 de posturi. "Am ajuns, dupa saptamani…

- Situatia in care se afla angajatii de la Inspectia Muncii (IM) si inspectoratele teritoriale de munca (ITM), care au primit salariile diminuate, a aparut atat din cauza dezinteresului manifestat de conducerea institutiei, cat si din neatentia angajatilor din aparatul central al Ministerului Muncii si…