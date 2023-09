Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in episodul de vineri al emisiunii "Who's Talking to Chris Wallace" de la CNN, Damon a marturisit despre cum, in 2009, i s-a oferit nu doar rolul principal din "Avatar"-ul lui James Cameron, ci si un procent din castigurile filmului, relateaza HotNews.ro."Este ceva ingrozitor", a glumit Damon…

- James Cameron, regizorul filmului de succes „Titanic”, din 1997, spune ca vestea despre implozia submersibilului Titan „cu siguranta nu a fost o surpriza”, conform CNN. Regizorul a declarat joi pentru Reuters ca si-ar dori sa fi tras un semnal de alarma mai devreme despre submersibil, spunand ca a considerat…

- Drama cu repetiție la Titanic. Soția directorului executiv al companiei OceanGate si pilotul de la bordul submersibilului Titan este descendenta unui cuplu care si-a pierdut viata la bordul celebrei nave Titanic. The New York Times relateaza ca Wendy Rush este o strastranepoata a magnatului comerțului…

- La nici șase luni de la lansarea sa, superproducția Avatar 2 poate fi vazut și in afara cinematografului ceea ce constitue o premiera. Planurile financiare ale ultimului film al lui James Cameron se pare ca au fost stabilite, dupa ce continuarea SF-ul sau a avut incasari colosale in cinematografe, de…