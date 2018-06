Millennials, pregatiti sa preia roluri de conducere. Care sunt cei mai vanati candidati in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Generatia care ocupa majoritatea rolurilor de lider in business-uri a crescut cu joburi video, isi face cumparaturile online si foloseste social media in mod constant. Cei mai multi oameni se vor gandi la millennials, poate pentru ca au fost in centrul...

- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB), asociatie profesionala care reprezinta industriile de leasing si credit de consum IFN, si-a ales o noua conducere. Mircea Cotiga (foto), CEO al UniCredit Leasing, a fost desemnat presedinte ALB, iar...

- Interviurile sustinute vineri la Ministerul Justitiei de cei doi candidati la functia de procuror sef al DIICOT s au incheiat, rezultatul urmand a fi anuntat pe data de 14 mai, informeaza Agerpres.ro. Mi a placut foarte mult ca au citit proiectul de management. Mi au pus intrebari foarte bune, pertinente,…

- Ședința a Comisiei de siguranța rutiera In cadrul ședinței Comisiei de siguranța rutiera, desfașurata in luna aprilie, unul dintre punctele de pe ordinea de zi a fost cel privitor la activitatea și rezultatele școlilor de șoferi, precum și ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Chiar daca e duminica, 1 aprilie ;), fotbalul romanesc e la turație maxima! Va prezentam mai jos 10 informații de ultima ora care merita tratate fara prea multa seriozitate. Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB. Satul de perioada neagra prin care trece, atacantul e gata sa ii dea bani lui Becali…

- Universitatea Babes-Bolyai, prin Institutul STAR UBB, a finalizat, zilele trecute, un studiu pentru o multinationala avand ca tema asteptarile profesionistilor din IT si ale generatiei Millennials, in conditiile competitiei acerbe pentru resurse umane din industria tehnologiei. „NTT Data vrea sa se…

- Personalul didactic din unitațile de invațamant este testat anual din punct de vedere medical și psihologic, in baza HG nr. 1169/2011 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatații lucratorilor, respectiv in baza prevederilor Legii Educației Naționale…

- Social-democratii se reunesc sambata in Congres extraordinar la Sala Palatului, prilej cu care 24 de candidati vor cere votul forului de conducere pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti regionali ai PSD.