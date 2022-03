Militarul lăsat fără armă la Constanța, dus la detectorul de minciuni. Ce făcea când a fost atacat Este alerta in toata tara. Politistii il cauta pe barbatul care a atacat un militar in Constanta si a fugit cu mitraliera acestuia si cu cele 30 de cartuse. In momentul in care a fost agresat, militarul le-a spus anchetatorilor ca citea o rugaciune de pe telefonul mobil. El urmeaza sa fie supus unui test […] The post Militarul lasat fara arma la Constanța, dus la detectorul de minciuni. Ce facea cand a fost atacat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Aeriene si Parchetul Militar fac cercetari in cazul prabușirii celor doua aparate de zbor la Constanța. Toate aeronavele de tip MiG-21 LanceR si IAR 330 Puma au fost consemnate la sol pana cand vor fi stabilite cauzele prabusirilor. „O comisie a Statului Major al Fortelor Aeriene si Parchetul…

- Avionul militar Suhoi 27, aparținand Forțelor Aeriene Ucrainene, a parasit, marți, spatiul aerian al Romaniei, la solicitarea autoritatilor ucrainene. MApN transmis ca avionul militar Suhoi 27 a parasit spatiul aerian al Romaniei cu respectarea legislatiei nationale si internationale. Avionul, fara…

- Un barbat de 34 de ani din Cluj Napoca, se promova ca fiind drept medic estetician si chiar a facut interventii, desi nu avea atestatele necesare. Polițiștii din Cluj au gasit, marți, in urma unor percheziții la cabinetul acestuia, substanțe utilizate pentru intervențiile estetice și consumabile medicale.…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au perchezitionat 36 de autovehicule aflate in parcarea complexului comercial “Dragonul Rosu”, in cadrul anchetei declansate in urma cu cateva zile, cand au fost ridicati peste 1.000 de saci cu produse contrafacute – imbracaminte,…

- Un tanar de 24 de ani din judetul Bistrita-Nasaud s-a ales cu o amenda de 1.305 lei dupa ce, sambata, a tractat cu masina pe care o conducea pe un drum judetean, o sanie pe care se aflau mai multe persoane, potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Politistii l-au identificat…

- Un copil in varsta de sase ani dintr-o comuna damboviteana a murit luni, dupa ce cainele familiei l-a muscat de gat. Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunea de ucidere din culpa. Potrivit Politiei judeteane Dambovita, tragedia a avut loc luni dimineata, in jurul orei 9.00, in localitatea…

- Un copil aflat intr-un carucior a fost impins de viscol spre strada, in Bacau, dupa ce mama l-a lasat pe trotuar ca sa intre intr-o sala de jocuri. Doar intamplarea a facut sa fie evitata o tragedie. Imaginile incredibile au fost filmate luni seara, pe o strada din municipiul Bacau. O femeie și-a lasat…

- Sase persoane au fost retinute de procurori DNA in urma perchezitiilor de la Spitalul Mangalia si de la Sanatoriul Balnear Mangalia, intre care doua asistente si o angajata a spitalului. Peste 100 de persoane ar fi obtinut certificate false de vaccinare, pentru sume cuprinse intre 250 si 400 de euro,…