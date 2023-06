Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care amenința ca se arunca de la etajul 7, la Timișoara, ține autoritațile pe jar de aproape 24 de ore. Negociatorul Poliției inca incearca sa il convinga pe barbat sa renunțe la gest.

- Sindicaliștii de la CFR merg din nou la negocieri la Ministerul Transporturilor. Ei amenința ca intra in greva generala, nemulțumiți de salarii și de faptul ca statul taie din banii companiei. Discuțiile privind revendicarilor angajaților CFR au loc la ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor.…

- Angajatii din sistemul penitenciar anunta ca vor intra la lucru, marți, purtand banderole albe pe brat, iar miercuri ”vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2-4 ore”, deoarece s-au saturat sa ”mai fie bataia de joc a lui Marcel Ciolacu si a lui Nicolae Ciuca”. ”Marti, 30.05.2023, politistii…

- UPDATE: Au trecut 19 ore de cand barbatul din Ilfov a pus pe jar oamenii de ordine si intreaga comunitate. Negociatorii sunt in continuare la fata locului si incearca sa il convinga sa renunte la planul sau extrem. Pana acum insa nu au reusit sa il determine sa iasa din casa. Polițiștii au anunțat ca,…

- Sunt negocieri intense in Chiajna, județul Ilfov, unde un copil de 5 ani este ținut ostatic in casa, de mai bine de 18 de ore. Tatal sau este cel care il ține captiv și amenința ca il va omori. Asta dupa ce barbatul și-a lovit soția și apoi a alungat-o de acasa. ”La data de […] The post Mobilizare de…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, si liderul PSD, Marcel Ciolacu, au discutat, luni, pe tema ordonantei privind reducerea cheltuielilor bugetare, o varianta luata in calcul fiind ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa fie aplicata doar in cazul beneficiarilor de pensii speciale. Potrivit…

- Potrivit unor surse ruse, un avion aparținand armatei ucrainene s-a prabușit in regiunea Bryansk din Rusia, iar pilotul ar fi fost reținut. Pilotul ucrainean, reținut in regiunea Bryansk, a spus ca scopul zborului a fost urmarirea liderului, apoi, la comanda liderului, era necesara fotografiarea unui…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…