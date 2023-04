Stiri pe aceeasi tema

- Militarul american suspectat ca a publicat pe un grup de socializare online documente clasificate a fost identificat si va fi arestat, afirma surse citate de cotidianul The New York Times si de agentia Reuters, informeaza Mediafax.Jack T., membru al Garzii Nationale din Statele Unite, este din statul…

- Rusia va recruta in curand barbati in armata trimitandu-le documente electronice de convocare prin intermediul unui portal online, pe langa scrisorile traditionale, conform unui proiect de lege dezbatut marti si care urmareste sa faciliteze mobilizarea, potrivit agentiei Reuters, anunța Agerpres.Deputatii…

- Kremlinul, prin vocea purtatorul de cuvant Dmitri Peskov, a respins luni, 10 aprilie, acuzatiile potrivit carora Moscova ar fi implicata in scurgerea de documente clasificate de la Pentagon, spunand ca exista „o tendinta generala de a invinovati Rusia pentru orice”, transmite Reuters. Intrebat de acuzatia…

- Documente militare si de informatii cu caracter strict secret aparute online, cu detalii ce variaza de la apararea antiaeriana a Ucrainei la agentia de spionaj Mossad din Israel, au determinat oficialii americani sa se straduiasca sa identifice sursa scurgerii de informatii, unii experti occidentali…

- Un nou set de documente clasificate care par sa detalieze secrete americane de securitate nationala referitoare la Ucraina, Orientul Mijlociu si China au aparut vineri pe retelele sociale, alarmand Pentagonul si agravand o situatie care pare sa fi prins administratia Biden cu garda jos. Analistii spun…

- Un capitan al marinei italiene a fost joi, 9 martie, gasit joi vinovat de vanzarea de secrete catre Rusia și condamnat de un tribunal militar la 30 de ani de inchisoare, informeaza agenția de presa Reuters.Walter Biot, in varsta de 56 de ani, a fost arestat in 2021, in timp ce ii inmana, intr-o parcare…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite desfasoara o perchezitie programata la casa de vacanta din Delaware a presedintelui american Joe Biden, a anuntat miercuri avocatul acestuia, precizand ca Biden coopereaza cu autoritatile in cauza, transmit Reuters si AFP. ‘Am fost de acord sa cooperam’, a…

- Șase noi documente secrete au fost gasite in casa privata a președintelui american Joe Biden. Despre acest lucru a anunțat avocatul liderului american, relateaza TASS. Angajații Ministerului Justiție al SUA, cind au verificat la casa președintelui american din Wilmington, au gasit documente cu "mențiuni…