Militarii vor participa la anchetele epidemiologice pentru COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale anunța ca pune la dispoziția DSP-urilor din țara, pentru a sprijini in perioada urmatoare, eforturile generale de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, aproximativ 600 de militari. Acesția vor indeplini sarcini de operatori call-center, vor participa la realizarea…

- Ministerul Apararii Nationale a transmis, luni seara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca institutia se va ocupa de depozitarea vaccinului anti-COVOD, ca depozitul principal o sa fie la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino”, iar la Timisoara, Craiova,…

- Peste 50 de studenti din cadrul Facultatii de Medicina vor fi repartizati pentru a desfasura zilnic, in intervalul 08:00 20:00, actiuni de voluntariat. Acestea vizeaza activitatea de call center si monitorizare telefonica a celor infectati sau posibili infectati cu COVID 19 in incinta DSP Constanta,…

- Europa face tot mai greu fața valului doi al pandemiei de coronavirus, cu mult mai agresiv decat primul, din primavara. Numarul de infectari a depașit pragul de 10 milioane, dublandu-se in cinci saptamani. Unele state impun restricții dure, altele, chiar dezvoltate, nu mai fac fața ritmului accelerat…

- Peste 100 de studenți mediciniști lucreaza zilnic, impreuna cu DSP Cluj, in realizarea anchetelor epidemiologice și a deciziilor de carantinare, respectiv de izolare a fiecarei persoane depistate pozitiv cu SARS-CoV-2.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, spune ca ia in calcul modificarea ordinului actual astfel incat pacienții cu COVID-19, care sunt asimptomatici, sa nu mai ajunga in spital și sa fie supravegheați de catre medicii de familie. Nelu Tataru a fost intrebat astazi daca ia in calcul o decizie privind modificarea…

- ”In perioada 16 – 22 septembrie au fost trei cazuri confirmate de rezidenti la Obstretica-Ginecologie, ei neanuntand aceste cazuri. Astazi am solicitat DSP sa inceapa acea ancheta, sunt in curs anchetele, sunt si 7 contacti care sunt negativi”, a spus ministrul Sanatatii, in cadrul unei conferinte…