- Forțele armate ucrainene au efectuat sambata (11 martie) exerciții in apropierea graniței cu Belarus, concentrandu-se pe antrenarea militarilor pentru acțiuni ofensive prin imitarea condițiilor reale de lupta. „In timpul luptei au loc explozii, focuri de arma, mult sange, mult fum. Trebuie sa facem…

- Razboi in Ucraina, ziua 377. Situația este critica in Bahmut, orașul distrus de forțele ruse, dar care inca mai este aparat de luptatorii ucraineni inconjurați de Grupul Wagner și alte trupe ale Moscovei.

- Televiziunea TSN relateaza ca, intr-o singura noapte, aparatorii ucraineni au neutralizat 15 grupari de mercenari rusi apartinand companiei militare private Wagner, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Sunt clipe decisive pentru soarta orașului Bahmut din Ucraina. Rușii ataca fara intrerupere pozițiile tot mai puține deținute de armata ucraineana. Militarii ucraineni inca rezista, dar pierderile umane sunt mari.

- Militarii ruși au amenajat spitale de campanie in doua maternitați aflate in regiunea Lugansk, din cauza numarului mare de raniți, anunța Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, citat de EFE.

- Joi dimineața, alarmele de raid aerian au sunat din nou in capitala ucraineana Kiev, precum și in regiunile sudice Herson și Mykolaiv și in regiunea vestica Zhytomyr. Forțele ruse au doborat o drona in apropierea bazei militare Engels. O racheta a forțelo

- Sistemele de rachete tactice Iskander și sistemele de aparare aeriana S-400 pe care Rusia le-a desfașurat in Belarus sunt pe deplin pregatite sa iși indeplineasca sarcinile prevazute, a declarat, duminica, un oficial de rang inalt din cadrul Ministerului belarus al Apararii. „Militarii noștri, echipajele…

- Indicatorii disponibili in prezent sunt ambivalenți. Unele dovezi indica o consolidare a efectivelor militare ale Rusiei in Belarus, fapt care poate fi privit cu mai mult sens ca parte a pregatirilor pentru o ofensiva reinnoita, decat ca parte a exercițiilor și practicilor de antrenament in curs.